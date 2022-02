Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - "Traitre de nègre" : les insultes racistes gangrènent aussi le foot amateur. On en parle avec Tubi Kabasele, entraîneur des U15 de Blegny, victime d'insultes racistes



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Économie numérique : qu'est-ce qui va changer ?



17H31 L'INVITÉ - Le juriste, philosophe et président de la Fondation pour les générations futures François Ost pour son « Abécédaire d'une pandémie » (ed. Anthemis)



17h45 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - Rotterdam, Anvers: les grandes villes portuaires en proie au narcotrafic



17h51 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Ouest américain : la méga-sécheresse du millénaire



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Ukraine : mieux comprendre la stratégie russe Avec Nina Bachkatov, politologue, auteure du livre "Poutine: L'homme que l'Occident aime haïr" (Ed. Jourdan) et Nicolas Gosset, chercheur au Centre d'études de sécurité et défense de l'IRSD



18H42 TOUT UN MONDE avec Ghizlane Kounda - Quelle est la stratégie russe sur le continent africain ?



18h48 CHANSON STROMAE - L'ENFER



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Mélanie Thierry pour le film « La vraie famille » de Fabien Gorgeart



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE