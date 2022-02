Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Crise ukrainienne : peut-on encore éviter un conflit armé ? Éclairage avec Mehdi Khelfat et Estelle Hoorickx, attachée de recherche à l'Institut royal supérieur de défense.



17h22 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Chine : le panda, outil diplomatique depuis 50 ans



17H28 L'INVITÉ - Sébastien Bohler, auteur de "Human Psycho - Comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète" (Les Éditions Bouquins)



17H42 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - La Belgique a-t-elle vraiment le pire taux de croissance de toute l'Union européenne ?



17h48 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte - Retour sur le Superbowl, un événement devenu planétaire



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Tout miser sur les moteurs électriques, est-ce réaliste ? Avec Bruno Claessens, ex-président fondateur d'AMPERes, l'association pour la mobilité propre électrique responsable et Frédéric Kervers, rédacteur web pour le magazine Moniteur Automobile.



18H42 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi - La stratégie des États-Unis dans la crise ukrainienne



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Thierry Bellefroid - La BD « Tanger sous la pluie » de Fabien Grolleau et Abdel de Bruxelles (Ed. Dargaud)



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

