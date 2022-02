Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H13 L'ACTU DU JOUR - L'homme moderne serait arrivé en Europe bien plus tôt qu'on ne le pensait et aurait possiblement cohabité avec l'homme de Néandertal. On en parle avec Pierre Noiret, professeur de préhistoire à l'ULiège.



17h23 LE POINT DE VUE de Leïla Belkhir - Un nouveau codeco est prévu demain. Bien que les seuils prévus dans le baromètre pour changer de code couleur ne soient pas atteints, des assouplissements ne sont pas exclus.



17H32 LA QUESTION DU JOUR d'Annick Capelle - Éducation : le Danemark, un exemple à suivre ?



17h38 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Des dizaines de satellites de SpaceX détruits à cause d'un orage magnétique



17H48 L'INVITÉ - L'acteur Yoann Blanc pour « Pandore », la nouvelle série belge événement de la RTBF



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Faut-il réformer le paysage institutionnel francophone ? Avec Olivier Maingain (DéFI), délégué aux relations Wallonie-Bruxelles et Christophe Collignon (PS), ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville.



18H42 TOUT UN MONDE avec Aurélie Didier - Le statut de neutralité de l'Ukraine en question



18h48 CHANSON TODIEFOR - ROMEO ELVIS - DIX FOIS



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Françoise Baré - « Zoonose », le livre et l'expo de Cédric Gerbehaye et Caroline Lamarche aux côtés des patients et des soignants à l'Hôpital Tivoli



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE