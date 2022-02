Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Une Belgique sans e-commerce, est-ce possible ?



17H19 L'ACTU DU JOUR - Mesures "énergie": va-t-on vraiment gagner en pouvoir d'achat ? On en parle avec Philippe Defeyt, économiste et directeur de l'Institut pour un développement durable (IDD).



17H32 L'INVITÉ - Jean-Paul Dubois pour son livre « Mythologie d'hier à aujourd'hui » (Ed. Larousse)



17h48 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Le génocide au Rwanda a modifié l'ADN des femmes tutsies enceintes



17h53 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - Le « limburgse vlaai » bientôt reconnu comme spécialité flamande par un label européen ?



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Le VAR tue-t-il l'esprit du foot ? Avec Bertrand Layec, directeur technique du Département de l'arbitrage professionnel de l'Union belge de football (URBSFA) et Eby Brouzakis, journaliste RTBF



18H42 TOUT UN MONDE avec Daniel Fontaine - Les Israéliens ont pris conscience hier qu'ils pouvaient eux aussi être victimes de Pegasus



18h48 CHANSON STROMAE - L'ENFER



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Interview de Fanny Ardant pour le film « Les jeunes amants » de Carine Tardieu



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

