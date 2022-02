Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - La vague Omicron est-elle derrière nous ? On en parle avec Simon Dellicour, épidémiologiste, chercheur à l'ULB



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Neige artificielle : quel coût environnemental ?



17h32 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Des montagnes de vêtements dans le désert de l'Atacama, cimetière des vêtements produits par la fast fashion...On parle du système de la fast fashion avec Sanna Abdessalem, coordinatrice de l'ASBL achACT.



17h50 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - La sécurité routière en regard notamment du procès qui doit opposer le coureur Philippe Gilbert et un automobiliste avec lequel il s'était bagarré en 2016



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Faut-il investir dans les cryptomonnaies ? Avec Naim Cordemans, économiste à la Banque national de Belgique et Thibault Verbiest, Avocat (Metalaw) et auteur de « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les crypto-monnaies sans jamais oser le demander » (Ed. Luc Pire).



18H42 TOUT UN MONDE avec Christine Ockrent - JO de Pékin : une autre vision du monde



18h48 CHANSON YAEL NAIM - NEW SOUL



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Thierry Bellefroid - La BD « Un General, des généraux » de Nicolas Juncker et François Boucq (éd. Lombard)



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE