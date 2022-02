Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Le scandale Orpea jette une lumière crue sur les conditions de vie de nombreux aînés aujourd'hui. Comment repenser nos maisons de repos ? On en parle avec Patricia Kirkove, médecin coordonnatrice à la maison vésale.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - C'est quoi la classe moyenne ?



17H32 L'INVITÉ - Eric Lambin, conseiller scientifique de la Commission européenne, professeur à la Faculté des sciences et au Earth and Life Institute de l'UCLouvain



17h42 LE POINT DE VUE d'Emmanuel Jehin - Don't Look Up ! : Déni Cosmique



17h52 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Iles Tonga : pourquoi internet est vulnérable aux catastrophes naturelles



18H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



18H23 LE DÉBAT - Écoles : quelles sont les punitions acceptables en 2022 ? Avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons et Paul Leblanc, directeur de l'Institut Saint Boniface à Ixelles



18H42 TOUT UN MONDE avec Annick Capelle - Quelques auteurs allemands veulent mettre en place un « poète du parlement » au Bundestag



18h48 CHANSON ILIONA - SI TU AIMES DEMAIN



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Gérald Vandenberghe - La BD « La Terre, le ciel, les corbeaux » de Teresa Radice et Stefano Turconi (Ed. Glénat)



19H00 LE JOURNAL Sophie Léonard

