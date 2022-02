Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Les carnavals encore une fois annulés. Cela fait deux ans maintenant que les amoureux du folklore rongent leur frein avec un impact psychologique et économique bien réel. On en parle avec Fabian Marichal, le "Trouv'lê" du Cwarmé, président de la Royale Malmédienne et Thomas de Brouckère, journaliste RTBF et gilles à Haulchin.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Prix record du gaz : jusqu'à quand ?



17H32 L'INVITÉ - Mathias Malzieu, musicien, chanteur, écrivain pour le livre « Le guerrier de porcelaine » (Albin Michel)



17h46 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Comment réduire l'anxiété grâce à sa garde-robe ?



17h51 LE POINT DE VUE de Marie Van Cutsem - Marine Le Pen : des chats, du drama et des gros câlins



18H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



18H23 LE DÉBAT - Une obligation de consultation vaccinale : bonne idée ? Avec Marius Gilbert, épidémiologiste à l'ULB et Christophe Barbut, président du Collège de médecine générale



18H42 TOUT UN MONDE avec Franck Mathevon - Il y a un an en Birmanie, l'armée renversait le gouvernement d'Aung San Suu Kyi et prenait le pouvoir. Des dizaines de milliers de birmans ont quitté le pays et participent à leur manière à la résistance contre l'armée. Certains d'entre eux ont été accueillis en Europe et notamment en France



18h48 CHANSON NOE PRESZOW - J'ENTENDS D ICI



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Lucile Poulain - Le livre « 669 Peony Street » de Mélanie Launay (éditions Michel Lafon)



19H00 LE JOURNAL Sophie Léonard

