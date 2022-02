Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Amnesty International accuse Israël de "crime d'apartheid" au détriment des Palestiniens. Éclairage avec Daniel Fontaine. On en parle avec Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International et Emmanuel Nahshon, ambassadeur d'Israël en Belgique.



17H30 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - TVA à 6% sur l'électricité : quelle économie ?



17h35 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Royaume-Uni : le scandale des policiers-espions qui épousaient des activistes



17H45 LES INVITÉS - Jan Bucquoy et Alice Dutoit pour le film « La Dernière Tentation des Belges »



18H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



18H23 LE DÉBAT - Mesures énergie : un vrai coup de pouce ou coup dans l'eau ? Avec Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre (Ecolo) et François De Smet, président de DéFI



18H42 TOUT UN MONDE avec Jean-François Herbecq - L'ouvrage collectif « La Hongrie sous Orban - Histoires de la Grande Plaine » sort cette semaine et fait le point sur l'état de la Hongrie à la veille des élections législatives.



18h48 CHANSON LUBIANA - FIGHTER



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Interview d'Audrey Diwan, lauréate du Lion d'Or à Venise pour le film « L'évènement »



19H00 LE JOURNAL Sophie Léonard

