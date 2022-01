Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - C'est une grande réforme qui s'annonce dans les hôpitaux lancée par Frank Vandenbroucke. Arnaud Ruyssen nous expose le contenu de la réforme et on en parle avec Elisabeth Degryse, vice-présidente des mutualités chrétiennes.



17H30 L'INVITÉ - La nouvelle sensation de la pop belge, Pierre De Maere, vient de sortir son premier EP "Un Jour Je"



17h45 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Nusantara, future capitale de l'Indonésie



17h50 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte - 21ème titre en grand chelem pour Rafael Nadal



18H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



18H23 LE DÉBAT - Les troubles de l'attention : y a-t-il surdiagnostic ? Avec Pierre Oswald, psychiatre et directeur médical du Centre Hospitalier Jean Titeca à Bruxelles, et Isabelle Chrispeels, directrice de l'Institut Saint-Léon à La Hulpe



18H42 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi - Une tempête de neige "historique" paralyse le nord-est des Etats-Unis



18h48 CHANSON COLDPLAY - DON'T PANIC



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Daphné Van Ossel - Et si la ville était une mine ?



19H00 LE JOURNAL Sophie Léonard

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE