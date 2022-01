Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Une enquête française sur le business du grand âge accuse le groupe privé Orpea de maltraitance. Témoignage d'Anne Quévit dont le mari a passé trois mois dans une maison Orpea.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Maisons de repos commerciales : le rendement avant tout ?



17H32 L'INVITÉ - On prendra des nouvelles de Béa Diallo, l'ancien boxeur et échevin d'Ixelles, aujourd'hui ministre de la jeunesse et des sports au sein du gouvernement de transition en Guinée



17h46 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Iles Tonga : l'aide humanitaire sans contact



17h51 LE POINT DE VUE de Patrice Goldberg - Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes qui souffrent d'isolement social ?



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Le Footgate pour les Nuls avec Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de la Dernière Heure-Les Sports et Thierry Luthers, journaliste RTBF



18H42 TOUT UN MONDE avec Annick Merckx - Plus de 100 catholiques LGBT+, dont des prêtres, ont fait leur coming out dans un documentaire de l'ARD



18h48 CHANSON JAMES BROWN - PAPA'S GOT A BRAND NEW BAG



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Françoise Baré - Le saxophoniste Angelo Gregorio fait revivre un soir des années folles à l'Institut italien de la culture



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE