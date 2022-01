Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Comment la manifestation contre les mesures sanitaires a-t-elle dégénéré hier ?



17H22 L'ACTU DU JOUR - On estime qu'aujourd'hui en Belgique 600 000 personnes dépendent de l'aide alimentaire. Et derrière cette aide, il y a tout un business pour récupérer les invendus. On en parle avec Sarah Frères, journaliste à Imagine Demain le monde et Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux



17h35 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - La question de la ruse dans le domaine sportif et les limites entre ruse et tricherie



17H45 L'INVITÉ - Le pianiste français et compositeur Sofiane Pamart pour son nouvel album « Letter » qui sort le 11 février (+ son titre « Love » en live)



18H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



18H23 LE DÉBAT - Manif : comment gérer la contestation ? Avec Philippe Close (PS), bourgmestre de la ville de Bruxelles et Michaël Dantinne, professeur de criminologie à l'ULiège



18H42 TOUT UN MONDE avec Christine Ockrent - Les ennuis de Boris Johnson



18h48 CHANSON JACK JOHNSON - UPSIDE DOWN



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Thierry Bellefroid - La BD "Le poids des héros" de David Sala (Ed. Casterman)



19H00 LE JOURNAL Sophie Léonard

