Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Ces dernières semaines, plusieurs expulsions d'étrangers ont été médiatisées. Comment expliquer cette série ? Les directives ont-elles changé ? On en parle avec Dominique Ernould, porte-parole de l'Office des Étrangers.



17h23 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Un glacier de la taille de la Grande-Bretagne fond à une vitesse assez affolante et pourrait se détacher d'ici 3 à 5 ans



17H30 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Prix de l'énergie : quelle mesure d'aide la plus efficace ? Réaction de Julie Frère, porte-parole de Test Achats



17H47 L'INVITÉE - Viktor Lazlo pour son nouvel album "Suds"



18H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



18H23 LE DÉBAT - Quel bilan de Biden après un an à la Maison Blanche ? Avec Serge Jaumain, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB et co-directeur d'AmericaS (centre d'étude des Amériques), Eric Destiné, journaliste RTBF et par téléphone: Nicole Bacharan, politologue, historienne et spécialiste des Etats-Unis, auteure de "Les grands jours qui ont changé l'Amérique" (Ed. Perrin)



18H42 LA CHRONIQUE OCÉANS avec Marie-Amélie Lenaerts - La cathédrale de Jean-Louis Etienne



18h48 CHANSON JUNGLE - ALL OF THE TIME



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN - Nikolaus Hirsch, directeur du CIVA (Centre International pour la Ville, l'Architecture et le Paysage) sur Ricardo Bofill, architecte espagnol décédé récemment



19H00 LE JOURNAL Sophie Léonard

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE