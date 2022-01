Déclic : sur Auvio

L’expo « How will it end » à la villa Empain à Bruxelles, à la Fondation Boghossian

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Omicron génère de nouvelles turbulences dans les écoles. On en parle avec Christine Toumpsin, présidente du collège des directeurs du fondamental libre et directrice de l'Institut Notre-Dame d'Anderlecht.



17H23 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - La " Politique Agricole Commune" pour les nuls



17H32 L'INVITÉ - Les JO d'hiver démarreront d'ici une quinzaine de jours à Pékin. Une vingtaine d'athlètes belges vont y participer. On en parle avec Jean-Michel Saive, président du COIB



17h42 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - 60 milliards d'euros pour racheter le géant du jeu vidéo Activision Blizzard



17h52 LE POINT DE VUE de Marie Van Cutsem - Racaille, karchers et tralala



18H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



18H23 LE DÉBAT - Quel accompagnement psychiatrique pour les criminels et quelles politiques de réinsertion ? Avec Audrey Vicenzutto, neuropsychologue, assistante au Service de Psychopathologie Légale de l'UMONS et Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en droit pénal



18H42 TOUT UN MONDE avec Olivier Hanrion - Emmanuel Macron était devant les députés européens ce matin pour présenter les priorités de la présidence française du Conseil de l'union européenne



18h48 CHANSON CLARA LUCIANI - RESPIRE ENCORE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Françoise Baré - L'expo « How will it end » à la villa Empain à Bruxelles, à la Fondation Boghossian



19H00 LE JOURNAL Sophie Léonard