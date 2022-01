Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Le témoignage de Julien Lecomte, qui commence sa deuxième vie après 7 mois en terre inconnue : 44 ans, en bonne santé, il s'est retrouvé aux soins intensifs entre la vie et la mort suite au coronavirus.



17H22 L'INVITÉ - La pandémie nous en a appris beaucoup sur le rapport que nous avons aujourd'hui à la science. La parole scientifique est de plus en plus questionnée. On en parle avec Olivier Sartenaer, philosophe et physicien, chargé de cours en épistémologie à l'UCLouvain,



17H36 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Belgique : le paradis des voitures de société ?



17h43 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Le nombre de fumeurs recommence à augmenter : +5% en Belgique



17h52 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - La Flandre veut limiter l'accès aux logements sociaux



18H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



18H23 LE DÉBAT - A qui profite la nouvelle PAC ? Avec Marianne Streel, présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture et Dominique Jacques, président de l'Union Nationale des Agrobiologistes Belges



18H42 TOUT UN MONDE avec Alice Debatis - Ce soir, à 22H51, un astéroïde d'environ 1 kilomètre de diamètre va passer à proximité de la terre



18h48 CHANSON CLAIRE LAFFUT - SORORITÉ



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Interview de Benedict Cumberbatch pour le film « La Vie extraordinaire de Louis Wain » réalisé par Will Sharpe



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE