Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - 6 mois après les inondations qui ont ravagé la localité de Trooz, où en est la reconstruction ? On retrouvera Arnaud Ruyssen sur place avec Fabien Beltran (PS), bourgmestre de Trooz et Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté



17h32 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Dans le ciel, un point lumineux sur 15 sera bientôt un satellite



17H37 L'INVITÉ - Mais à quoi servent ces satellites ? Comment expliquer qu'ils sont aujourd'hui si nombreux ? On parle avec un fabricant belge de satellite Benoît Deper, CEO d'Aerospacelab



17h52 LE POINT DE VUE de Johanne Montay - Quel est l'impact du covid sur les joueurs de foot professionnels ?



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Inondations: quelles sont les premières conclusions de l'enquête ? Avec Olivier Biérin, député wallon Ecolo et en duplex de Namur: François Desquesnes, chef du groupe cdH au Parlement wallon



18H44 TOUT UN MONDE avec Mehdi Khelfat - En Israël, la communauté juive ultra-orthodoxe est secouée depuis quelques temps par une série de révélations d'abus sexuels sans précédent.



18h49 CHANSON NOÉ PRESZOW - J'ENTENDS D'ICI



18H52 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Gérald Vandenberghe - La BD "Lignes de front - Une histoire de la guerre de sécession" de Ari Kelman et Jonathan Fetter-Vorm (Ed. Akileos)



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE