Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - La réforme du décret inscriptions a été validée ce mercredi. La mixité dans nos écoles, l'objectif premier du décret, a-t-il été atteint ? On en parle avec Bernard de Vos, délégué général aux droits de l'enfant



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Et si 100% des Belges étaient vaccinés ?



17h32 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Mort d'un héros : Magawa, le rat qui détectait des mines antipersonnel



17h37 LE POINT DE VUE de Bertrand Henne - Réflexions autour de la notion de libéralisme



17H47 L'INVITÉ - Dans son dernier ouvrage « Casa Mia » (Ed. Kennes) qui nous emmène sur l'île d'Elbe, Carlo de Pascale revisite les recettes de son enfance et démontre que félicité rime souvent avec simplicité



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Quel avenir pour le Sénat ? Avec Egbert Lachaert, président de l'Open VLD et David Van Reybrouck, écrivain et essayiste



18H42 TOUT UN MONDE avec Frédéric Métézeau de Radio France - Direction Gaza où des archéologues restaurent le site de Saint-Hilarion, le plus vieux monastère chrétien de Terre Sainte



18h48 CHANSON APRILE & LEO FIFTY FIVE - GET TO ME



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Laurent Graulus - La pianiste bruxelloise Margaux Vranken pour son album « Purpose : la suite » enregistré en public au Gaume Jazz Festival cet été



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

