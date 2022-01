Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Les patients covid ne seront plus prioritaires en phase d'urgence dans les hôpitaux. On en parle avec Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Greffe de cœur porcin, une solution à la pénurie d'organes ?



17h32 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Les destriers du Moyen âge, plus petits qu'on ne les imagine



17h37 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - Deux francophones font aujourd'hui les gros titres des médias flamands



17H47 L'INVITÉ - Noé Preszow chante le monde à l'envers dans son premier album « A nous »



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - La prestation de Stromae dans le JT de TF1 : information ou promotion ? Avec Jean-Jacques Jespers, professeur de déontologie journalistique à l'ULB, ex président du conseil de déontologie et Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l'information à la RTBF



18H42 TOUT UN MONDE avec Valérie Dupont - Malgré la pandémie, le nombre de centenaires augmente de plus en plus en Italie



18h48 CHANSON ANGELE - DEMONS (feat Damso)



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Interview de Juliette Binoche pour « Ouistreham » par Emmanuel Carrère



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

