Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Jean-Luc Crucke, le ministre wallon du Budget a démissionné et déclaré "Mes convictions ne sont plus en pleine adéquation avec la ligne de mon parti". On en parle avec Georges-Louis Bouchez, président du MR.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Le variant Omicron annonce-t-il la fin de l'épidémie ?



17h32 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Une lettre postée il y a 76 ans arrive finalement à destination



17h37 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - L'usage de fluor dans les farts de ski et ses dégâts environnementaux



17H47 L'INVITÉE - Aïssa Maïga, réalisatrice du film "marcher sur l'eau" qui raconte le combat d'un village du nord du Niger pour survivre, alors que l'eau se fait de plus en plus rare.



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Démission de Jean-Luc Crucke, signe d'une fracture ? Avec Pascal Delwit, politologue à l'ULB et en duplex de Namur Rudy Hermans, journaliste à la cellule politique de la RTBF



18H42 TOUT UN MONDE avec Christine Okcrent - Les discussions US/Russie et l'absence de l'Europe



18h48 CHANSON ALAIN BASHUNG - MA PETITE ENTREPRISE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Jean-Marc Panis - L'auteur-compositeur-interprète Renato Baccarat pour le livre « Deselegância Discreta »



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE