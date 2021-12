Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Olivier Nederlandt



17H12 L'ACTU DU JOUR - Le gouvernement confirme l'arrêt du nucléaire, mais au sein de la majorité, la lecture de l'accord n'est pas unanime. On en parle avec Georges-Louis Bouchez, président du MR



17H30 LES INVITÉES - La réalisatrice Marie Mandy et l'humoriste Farah pour le documentaire "Les femmes préfèrent en rire"



17h46 LE POINT DE VUE de Marie-Amélie Lenaerts - Vider les océans dans le Sud pour manger du saumon dans le Nord



17h53 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Notre cerveau nous pousse-t-il à acheter les cadeaux de Noël à la dernière minute ?



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT/DÉBRIEF - Codeco : la confiance brisée ? Avec Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux, Bénédicte Linard (Ecolo), ministre de la Culture et Paul Decleire, metteur en scène et représentant de la CTEJ (Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse asbl)



18h48 CHANSON ORELSAN - JOUR MEILLEUR



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Olivier Nederlandt - Le nouvel album du pianiste Nils Frahm « old friends, new friends » sorti début décembre



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

