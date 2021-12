Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Que peut-on attendre du comité de concertation en cours ? Éclairage avec Johanne Montay et Marc Sirlereau.



17H20 L'ACTU DU JOUR - Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) a rendu son avis mardi sur la vaccination obligatoire. On en parle avec Virginie Pirard, coprésidente francophone de la commission vaccination du Comité consultatif de bioéthique de Belgique



17H32 L'INVITÉ - Médecin Sans Frontière fête aujourd'hui ses 50 ans d'existence. On en parle avec Christopher Stokes, ancien directeur général de MSF, expert des questions humanitaires



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Le procès d'Elizabeth Holmes, un des symboles de la Silicon Valley et la plus jeune milliardaire du monde



17h52 LE POINT DE VUE de Marie Van Cutsem - L'expression "tribunal médiatique", expression qui est revenue plusieurs fois ces derniers temps avec les affaires PPDA et Nicolas Hulot



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT/DÉBRIEF - Covid : une stratégie, quelle stratégie ? Avec Johanne Montay, responsable éditoriale Santé à la RTBF et Xavier Counasse, journaliste au journal Le Soir



18h48 CHANSON LANA DEL REY - DEALER



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Nicole Debarre - Une nouvelle production de « La Norma » de Vincenzo Bellini est présentée en ce moment à la Monnaie



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

