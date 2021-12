Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - La colère et l'épuisement des directeurs et directrice de l'enseignement fondamental. On en parle avec Caroline Désir (PS), ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles



17H20 L'ACTU DU JOUR - Les Belges sont-ils encore motivés à faire des efforts face à Omicron qui se pointe ? On en parle avec Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l'UCLouvain



17H32 L'INVITÉ - Où en sont les «Territoires zéro chômeur de longue durée» ? On en parle avec Julien Charles, sociologue, coordinateur de recherches au Centre Socialiste d'Education Permanente (CESEP) et chargée de cours invité à l'UCLouvain



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Brigitte Macron, la femme du président français serait transgenre et s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux



17h52 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - Des flamands continuent toutes les semaines à se rendre en région liégeoise pour aider les victimes des inondations



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT/DÉBRIEF - La page Trump est-elle vraiment tournée aux Etats-Unis ? Avec Marine Buisson, cheffe adjointe au service Monde du journal Le Soir, Mehdi Khelfat, responsable éditorial de la cellule internationale à la RTBF et par téléphone: Nicole Bacharan, politologue, historienne et spécialiste des Etats-Unis, auteure de "Les grands jours qui ont changé l'Amérique" (Ed. Perrin)



18h48 CHANSON NOE PRESZOW - J'ENTENDS D'ICI



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Le film « Un héros » du cinéaste iranien Asghar Farhadi, Grand Prix du Jury à Cannes



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN