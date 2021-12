Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Les échasseurs namurois entrent au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On en parle avec Patrick Dessambre et Frédéric Gilon, respectivement président et vice-président des Echasseurs namurois.



17H25 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Vaccination des enfants : que disent les études ?



17H30 L'INVITÉ - La résistance aux mesures sanitaires s'est accrue ces derniers mois et mène à davantage de polarisation, d'extrémisme et de menaces. On en parle avec Pascal Pétry, administrateur général adjoint de la sûreté de l'Etat.



17h45 LE POINT DE VUE de Patrice Goldberg - L'effet d'emballement qui peut se produire autour de certaines thématiques sensibles



17h52 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - L'industrie pornographique amateur cacherait le plus gros dossier de violences sexuelles jamais traité par la justice française



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Point d'étape dans la campagne électorale française Avec Pascal Delwit, politologue à l'ULB et par Skype Frédéric Says, journaliste politique à France Culture, auteur de «Billets politiques - Sur le fil du quinquennat» (éditions Bouquins)



18H42 TOUT UN MONDE avec Mehdi Khelfat - L'amie de la révolution algérienne Cécile Draps est décédée il y a quelques jours



18h48 CHANSON ORELSAN - JOUR MEILLEUR



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Eric Loze - Portrait de Janine Lambotte, speakerine et journaliste à la télévision



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE