Déclic : sur Auvio

17H12 L'ACTU DU JOUR - Chaque année, deux millions d'arbres de Noël sont produits en Belgique. Les conditions de production et leur impact environnemental soulèvent pas mal de questions. On en parle avec Tristan Godaert qui a enquêté pour #Investigation.



17h20 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde à cause des changements climatiques.



17H30 L'INVITÉ - L'auteur, compositeur, interprète Cali pour son roman « Voilà les anges » (Albin Michel)



17H40 L'ACTU DU JOUR - 10.000 bâtiments sont inoccupés à Bruxelles, soit entre 17.000 et 26.000 logements, estime une équipe de chercheurs ULB/VUB. On en parle avec la secrétaire d'État au Logement Nawal Ben Hamou (PS)



17h52 LE POINT DE VUE de Bertrand Henne - Réflexion philosophique sur la vaccination des enfants



18H23 LE DÉBAT - Le fisc aura accès au solde de nos comptes. Avec quelles conséquences ? Avec Christophe Goossens, avocat fiscaliste et Marco Van Hees, député fédéral PTB



18H42 TOUT UN MONDE avec Christine Ockrent - La tension monte entre l'Union européenne et la Russie à propose de l'Ukraine



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN - Pascal Goffaux pour « La nostalgie de l'aile » (Ed. Esperluète)



