Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Covid : faut-il changer de stratégie ? On en parle avec Marius Gilbert, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB.



17H32 L'INVITÉE - La violoncelliste Camille Thomas à l'occasion du spectacle musical « Le Voyage du Stradivarius Feuermann »



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Etats-Unis : des instituteurs jouent à un jeu humiliant pour gagner des billets d'un dollar



17h52 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - Comme dans les tableaux de Wouter Beke



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - La démocratie chrétienne a-t-elle encore un avenir ? Avec Laurent De Briey, professeur de philosophie politique à l'Université de Namur, pilote de « Il fera beau demain » et Edouard Delruelle, professeur de philosophie politique à l'ULiège



18H42 TOUT UN MONDE avec Ghizlane Kounda - Témoignage rare et fort d'un jeune couple congolais du Sud Kivu, région déchirée par des conflits armés.



18h48 CHANSON POLICE - MESSAGE IN A BOTTLE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - « The lost daughter » avec Olivia Colman, prix du scénario à la Mostra de Venise



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

