Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Est-ce le début de la fin pour les SUV ?



17H22 L'ACTU DU JOUR - La Bosnie Herzégovine est menacée d'éclatement. Une des deux entités du pays, la république serbe de Bosnie, menace de faire sécession. On en parle avec Patrick Remacle, journaliste, spécialiste de cette région.



17H32 L'INVITÉ - Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB et au CHU Saint-Pierre, auteur du livre « La menace virale » (ed. Genèse)



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Terre : il y a désormais plus de matériaux produits par les humains que de biomasse



17h52 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - La journée mondiale des otakus



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Quelle mobilité verte ? Avec Serge Istas, secrétaire général Wallonie et Bruxelles Capitale de Traxio et Philippe Roman, professeur à l'ICHEC et à l'UCLouvain



18H42 TOUT UN MONDE avec Bernard Delattre - La fin du 24h/24 au Japon



18h48 CHANSON CHARLES - RIDDLE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Jean-Marc Panis - Orelsan, héritier de l'indignation



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

