Déclic : sur Auvio

17H12 L'ACTU DU JOUR - Le boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin par les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni. Quelle est l'efficacité de ces mesures symboliques ? On en parle avec Jean-Michel De Waele, politologue et sociologue du sport à l'ULB.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Coursiers de Deliveroo : bientôt tous indépendants ?



17h32 LE POINT DE VUE de Leïla Belkhir - Quelles sont nos armes face au covid-19 ?



17h38 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Avec la pandémie de covid-19, le taux de suicide a diminué



17H50 L'INVITÉ - Considéré comme le maître de la série scandinave, Adam Price, l'auteur de la série Borgen est notre invité.



18H23 LE GRAND ENTRETIEN avec Christie Morreale (PS), Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes



18H42 TOUT UN MONDE avec Frédéric Faux - La Suède fait sa promotion autour de noms empruntés par Ikea



18h48 CHANSON STROMAE - SANTÉ



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Jean-Marc Panis - L'artiste Brèche de Roland en concert ce vendredi 10 décembre



