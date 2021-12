Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - La sortie du nucléaire est-elle définitivement acquise ? On parle avec Thierry Saegeman, CEO d'Electrabel, la filiale belge du groupe Engie



17H27 L'ACTU DU JOUR - Deliveroo : le tribunal du travail estime que les coursiers sont des indépendants. On en parle avec Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo Belgique



17h33 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - De Jurgen Conings à la coupe mulet : les recherches Google 2021



17H43 L'INVITÉ - Luc De Brabandere, philosophe d'entreprise et auteur de « Platon vs Aristote » (Ed. sciences humaines)



17h52 LE POINT DE VUE de Marie Van Cutsem - « Fatigue pandémique » et stratégies de communication



18H23 LE DÉBAT - Néonics : pourquoi continue-t-on à les utiliser en Belgique ? Avec Philippe Baret, ingénieur agronome et professeur à l'UCLouvain et Peter Haegeman, secrétaire général de la CBB (Confédération des Betteraviers Belges)



18H42 TOUT UN MONDE, reportage France Inter - Novaïa Gazeta, vie et mort du journalisme en Russie



18h48 CHANSON NOE PRESZOW - J'ENTENDS D'ICI



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Rudy Léonet pour son livre « Access All Areas » paru aux éditions Lamiroy



