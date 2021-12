Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Un nouveau chapitre s'ouvre en Allemagne : Olaf Scholz succède à Angela Merkel. On en parle avec Guntram Wolff, directeur de l'Institut de réflexion Bruegel.



17H20 L'INVITÉ - Le dessinateur Pierre Kroll pour son dernier recueil « Piqûre de rappel » (Les Arènes) et « Angela 2005-2021 » (Kennes).



17H35 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Le variant Omicron va-t-il venir changer la donne ?



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Des réfugiés rohingyas portent plainte contre Facebook



17h52 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - Paris raté d'un fournisseur d'énergie



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Biodiversité et logement sont-ils des enjeux compatibles en ville ? Avec Pierre Ryckmans, membre du collectif Sauvons la friche Josaphat et Antoine De Borman, directeur de perspective.brussels



18H42 TOUT UN MONDE avec Jean-François Herbecq - Un entretien vient d'avoir lieu entre les présidents Biden et Poutine pour désamorcer le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie



18h48 CHANSON BEESAU X PRIMERO - UN JOUR DE MOINS



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Le remake de « West Side Story » de Steven Spielberg



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE