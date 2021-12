Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Le gouvernement fédéral est-il perdu ? Éclairage avec Thomas Gadisseux, responsable Editorial Politique à la RTBF.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Le gouvernement a-t-il sous-investi dans les soins de santé ?



17H32 L'INVITÉE - Véronique Le Ray, directrice médicale et porte-parole de la Fondation contre le cancer au sujet des 4000 diagnostics de cancer qui n'ont pas été posés cette année. La crise sanitaire est un fameux obstacle dans la prévention et la lutte contre cette maladie.



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Pierre Rabhi : comment sa mort révèle de profondes divisions



17h52 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte - Profond malaise au Standard



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Migration : quelles différences entre Théo Francken et Sammy Mahdi ? Avec Sotieta Ngo, directrice du CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) et Sammy Mahdi, Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V)



18H42 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi - Michigan : les parents du tueur de 15 ans ont été inculpés d'homicides involontaires



18h48 CHANSON HOOVERPHONIC - THE WORLD IS MINE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Eric Loze - Retour sur la carrière de Manu Bonmariage



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE