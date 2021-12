Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Les écoles sont-elles le moteur de la transmission ?



17H20 L'ACTU DU JOUR - Les chiffres de contaminations chez les plus jeunes explosent. On parle de la situation dans les écoles avec Christine Toumpsin, présidente du collège des directeurs du fondamental libre et directrice de l'Institut Notre-Dame d'Anderlecht



17h32 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Un tiers des habitants de la planète n'est jamais allé sur internet...



17h38 LE POINT DE VUE d'Emmanuel Jehin - Astéroïdes : la défense planétaire s'organise !



17H48 L'INVITÉ - Patric Jean, réalisateur du documentaire "La mesure des choses" sur la méditerranée, carrefour des enjeux d'une époque



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Nucléaire : stop ou encore ? Avec Marie-Christine Marghem (MR), députée et ex ministre de l'Energie et Samuel Cogolati (Ecolo), député fédéral



18H42 LA CHRONIQUE OCÉANS avec Marie-Amélie Lenaerts - Compter les morses en télétravail



18h47 CHANSON CHARLES - RIDDLE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Daphné Van Ossel - La pandémie accélère la (re)conquête de l'espace dédié aux voitures



18h53 CHANSON JACQUES HIGELIN - CHAMPAGNE



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

