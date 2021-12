Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Le Grand Jojo, icône populaire, est mort à l'âge de 85 ans. On en parle avec Rudy Léonet, coordinateur éditorial pop culture à la RTBF.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Pourquoi est-il impossible de légiférer sur les armes à feu aux Etats-Unis ?



17H32 L'INVITÉ - Le directeur général de la chaîne TV5 monde Yves Bigot vient de publier « Katrijn » (Éd. Encre de nuit), un roman très rock and roll qui nous raconte une époque de liberté, à la fin des années 60.



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Une carte mondiale d'un réseau sous-terrain de champignons



17h52 LE POINT DE VUE de Bertrand Henne - D'où vient la notion d'idéologie ?



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Est-il temps de passer à l'obligation vaccinale ? Avec Michel Dupuis, philosophe, professeur ordinaire à l'UCLouvain et membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique et Vanessa De Greef, chargée de recherche FNRS au Centre de Droit public de l'ULB



18H42 TOUT UN MONDE avec Simon Rico - Balkans : révolte écologique ?



18h47 CHANSON RENAN LUCE - REPENTI



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Pascal Goffaux - Cézanne, le nouveau documentaire de Sophie Bruneau



18h53 CHANSON ADMIRAL FREEBEE- COMING OF THE LIGHT



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE