Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Le ras le bol des médecins généralistes : les règles actuelles pour les tests et les quarantaine manquent cruellement de clarté. On en parle avec Paul De Munck, président du Groupement belge des omnipraticiens (syndicat francophone de médecins généralistes)



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Variant Omicron : ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore



17H32 L'INVITÉ - Benoît Do Quang, le co-réalisateur de "Normal", la web-série qui déconstruit les idées reçues sur les troubles de la santé mentale



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Mort de Virgil Abloh : comment le styliste a révolutionné la mode



17h52 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - Qu'est devenu le cœur de Maradona ?



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 CHANSON BEESAU X PRIMERO - UN JOUR DE MOINS



18H23 LE DÉBAT - Vers une dépénalisation du cannabis ? Avec Julien Uyttendaele, député bruxellois PS et Cédric Visart de Bocarmé, ancien procureur du Roi, ancien procureur général



18h45 CHANSON EMPIRE OF THE SUN - WALKING ON A DREAM



18H48 TOUT UN MONDE avec Christine Ockrent - Une réunion européenne d'urgence à Calais a eu lieu ce week-end pour "améliorer la coopération conjointe avec le Royaume-Uni" face au trafic migratoire



18h53 CHANSON JOSÉPHINE BAKER - J'ATTENDRAI



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE