Déclic : sur Auvio

17H12 L'ACTU DU JOUR - Plus de 3300 personnes sont actuellement hospitalisées suite à une infection au coronavirus, dont 656 patients en soins intensifs. On en parle avec Pierre Henin, chef des services de soins intensifs du groupe Jolimont.



17H18 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Microsoft va-t-il vraiment créer 60 000 emplois en Belgique ?



17h28 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Smartphones : la saisie prédictive pas efficace



17H32 L'INVITÉ - 4000 kilomètres à travers les Etats-Unis sur un vélo électrique alimenté par des panneaux solaires ...C'est le défi que s'est lancé notre invité, l'ingénieur belge Michel Voros.



17H46 L'ACTU DU JOUR - Un nouveau pronom personnel au Robert... « Iel » suscite un gros débat, en particulier en France. On en parle avec Dan Van Raemdonck, président du Conseil des langues et de la politique linguistique, professeur à l'ULB.



17h53 LE POINT DE VUE de Marie Van Cutsem - Woke, wokisme : l'épouvantail de la droite conservatrice



18H20 LE DÉBAT - La réforme de la PAC : qui est gagnant ? Avec Marc Tarabella, eurodéputé socialiste et Benoit Lutgen, eurodéputé démocrates-chrétiens



18H40 TOUT UN MONDE - La chasse à la truffe blanche d'Alba dans les Langhe, cette région du Piémont, au sud de Turin. Reportage Bruce de Galzain, correspondant permanent de Radio France en Italie



18H45 CHANSON SAULE/DOMINIQUE A - PERSONNE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Olivier Nederlandt - Le dernier album du groupe Idles « Crawler »



18h55 CHANSON TAME IMPALA - BREATHE DEEPER



