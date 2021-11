Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Le tribunal de la famille manque cruellement de magistrats et de greffiers. Depuis des mois, des enfants et des parents sont en attente d'une décision de justice. Une situation intenable pour Jean-Louis Renchon, président de la commission Famille du barreau de Bruxelles.



17h22 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Rapport : la démocratie en recul dans le monde



17H30 LES INVITÉS - Le docteur Michel Cymes et la vétérinaire Farah Kesri pour leur ouvrage « Même pas bêtes ! La reproduction: Comparons l'homme et l'animal » (Ed. Glénat)



17h45 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - Etudier à Harvard ? La Flandre paiera la facture



17H52 L'ACTU DU JOUR - L'Union a été promu sacré champion d'automne et son entraineur, Felice Mazzu, est notre invité.



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Vaccins : comment lutter contre la polarisation ? Avec Sofie Merckx, députée fédérale PTB et Gilles Vande Burre, député fédéral Ecolo



18H40 TOUT UN MONDE avec Ghizlane Kounda - République démocratique du Congo : comment vivent les personnes âgées ?



18H45 CHANSON FEU CHATTERTON - COMPAGNONS



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Interview de Lady Gaga pour le film « House of Gucci » de Ridley Scott



18h55 CHANSON BEATLES - ELEANOR RIGBY



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

