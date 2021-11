Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Le clan de l'ancien président Joseph Kabila aurait détourné pas moins de 122 millions d'euros d'argent public, avec le concours d'une grande banque, la BGFI. On en parle avec Louis Colart, journaliste au Soir.



17H25 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Pourquoi les policiers sont-ils en colère ?



17H32 L'INVITÉ - Le psychiatre, explorateur, pionnier du vol libre en Europe Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse.



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Les essais du Pr Raoult sur l'hydroxychloroquine ont-ils été falsifiés ?



17h52 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte - Les grands duels en F1



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Faut-il restituer une partie des œuvres d'art spoliées au Congo ? Avec Thomas Dermine (PS), secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique et Zana Mathieu Etambala, historien à la KULeuven



18H45 CHANSON KEANE - EVERYBODY S CHANGING



18H40 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi - États-Unis: à Waukesha, une voiture fonce dans la foule à l'occasion d'une parade de Noël



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Nicole Debarre - L'opéra de Gaetano Donizetti « Lucia di Lammermor » en ce moment à l'Opéra Royal de Wallonie



18h55 CHANSON DAMON ALBARN - ROYAL MORNING BLUE



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE