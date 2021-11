Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



17H12 L'ACTU DU JOUR - Quel bilan pour Joe Biden un an après la dernière élection présidentielle américaine ? On en parle avec Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l'Université Paris-II-Panthéon-Assas et spécialiste de la politique américaine



17H22 CHANSON ALAIN BASHUNG - VOLUTES



17H25 L'INVITÉ - Pour sa première grande exposition, le cinéma Palace à Bruxelles a choisi de se pencher sur le parcours atypique d'une grande figure du cinéma français : Louis de Funès. Eric Boschman présentera et défendra ce samedi le film l'aile ou la cuisse.



17H40 CHANSON USX & IZOARD - TU ES ROSE (FEAT TEMA TAN)



17h42 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer



17H50 SÉRIE VIVONS CACHÉS de Régis De Rath, nouvelle diffusion - Vivons cachés s'intéresse aujourd'hui à la publication des photos d'enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce vraiment une bonne idée ? Et en particulier s'ils sont dévêtus ?



17H56 CHANSON EURYTHMICS - HERE COMES THE RAIN AGAIN



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H18 CHANSON TIM DUP - JUSTE POUR TE PLAIRE



18H20 TOUT UN MONDE avec Bernard Delattre - Le Japon fait figure de mauvais élève à la conférence de la COP26



18H25 LA CHRONIQUE CULTURE avec Olivier Nederlandt - Le remix d'un album de 2001, qui vient de sortir 20 ans plus tard : l'album `One day XX' du groupe Album Leaf



18H35 TRANSVERSALES, nouvelle diffusion - Quel est l'état de nos forêts ? Dans le sud du pays, leur santé n'est pas optimale. Reportage entre (sur)exploitation et diversification de Jérémy Boisseau et Françoise Wallemacq



18h50 CHANSON FLEETWOOD MAC - DON'T STOP



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX