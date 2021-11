Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - 11 perquisitions dans des casernes de la Défense et au domicile de militaires ont eu lieu ce matin. En cause : des soupçons de liens avec l'extrême droite. On en parle avec Benjamin Biard, docteur en sciences politiques et chargé de recherches au sein du secteur socio-politique du CRISP et spécialiste de l'extrême droite.



17H22 CHANSON STROMAE - SANTÉ



17H25 L'INVITÉE - Alexandra Kondy Longuet pour le documentaire "chasser les dragons" sur la salle de consommation à moindre risque de Liège.



17H40 CHANSON JAMES BROWN - IT'S A MAN'S MAN'S WORLD



17h42 LE POINT DE VUE d'Eddy Caekelberghs - Le roi de Norvège rend le codicille lapon aux Samis



17H50 SÉRIE VIVONS CACHÉS de Régis DE RATH, nouvelle diffusion - A quel point les algorithmes mis au point par les GAFAM, en tentant de guider notre consommation, finissent-ils par nous imposer nos « choix » ? Sont-ils finalement des acteurs politiques? Les algorithmes finiront-ils par gouverner l'humanité ?



17H56 CHANSON MATT SIMONS - CATCH AND RELEASE



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H18 CHANSON MIKA - GRACE KELLY



18H20 TOUT UN MONDE avec Danièle Kriegel - Embouteillages monstres dans les villes, sur le réseau interurbain et pas seulement aux heures de pointe, la situation sur les routes israéliennes est pour le moins préoccupante



18H25 LA CHRONIQUE CULTURE avec Françoise Baré - L'expo « Julie Manet, la mémoire impressionniste » au musée Marmottan Monet à Paris



18H35 TRANSVERSALES, nouvelle diffusion - Depuis un bon moment, et pour différentes raisons, les femmes ne sont pas assez nombreuses aux îles Féroé, cet archipel de l'Atlantique-nord qui dépend du Danemark. Mais les choses sont doucement en train de changer... Un reportage de Jean-Marc Vierset, Emilien Hofman et Nicolas Taiana.



18h50 CHANSON CURTIS HARDING - WITH YOU



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX