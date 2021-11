Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



17H12 L'ACTU DU JOUR - Reporters sans frontières et plus de 60 journalistes environnementaux de 34 nationalités différentes lancent un appel solennel pour le respect du droit d'informer sur les questions environnementales. Parmi eux, Gaëlle Borgia, co-lauréate du prix Pulitzer en 2020, basée à Madagascar depuis plus de 10 ans.



17H22 CHANSON LAURENT VOULZY - ROCKOLLECTION



17H25 L'INVITÉ - Cédric Chevalier, auteur du livre "Terre en vue - Plaidoyer pour un pacte social-écologique" (Ed. Luc Pire).



17H40 CHANSON ROSCOE - SO FAR SO LONG



17h42 LE POINT DE VUE de Christine Ockrent - Regard sur la Cop26 à Glasgow



17H50 SÉRIE VIVONS CACHÉS de Régis DE RATH, nouvelle diffusion - Un scandale révélé au cœur de l'été a mis en évidence le logiciel Pegasus de la firme israélienne NSO qui a potentiellement espionnés 50.000 téléphones dont ceux de personnalités politiques comme Emmanuel Macron, Charles Michel, le Roi Mohammed VI. L'usage de cette technologie invasive a refait la Une des médias internationaux. Alors ? Vivons cachés ?



17H56 CHANSON YAEL NAIM & CAMILLE - I WALK UNTIL



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 TOUT UN MONDE avec Anne Vigna - Reportage en Amazonie dans le sud de l'état d'Amazonas, une zone connue comme étant l'arc de la déforestation au Brésil.



18H25 LA CHRONIQUE CULTURE avec Nicole Debarre - L'opéra « Lulu », présenté à la Monnaie ce soir, d'Alban Berg, mis en scène par Kristof Warlikowski, et dirigé musicalement par Alain Altinoglu



18H45 CHANSON ANGÈLE - BRUXELLES JE T'AIME



18H50 TRANSVERSALES, nouvelle diffusion - Comment les nouveaux pays du vin profitent-ils du réchauffement climatique ? Comment adaptent-ils leurs pratiques ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage réalisé par Alexis Gacon au Canada.



18h55 CHANSON MARVIN GAYE - I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX