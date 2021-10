Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Que contient le rapport sur le passé colonial de la Belgique ?



17H19 L'ACTU DU JOUR - Un autre groupe de travail a beaucoup travaillé sur le passé colonial ces derniers mois regroupant des chercheurs de plusieurs universités. Avec quel objectif ? La décolonisation académique. On en parle avec Romain Landmeters, chercheur (FNRS) à l'Université Saint-Louis Bruxelles.



17H32 L'INVITÉE - Titiou Lecoq pour son livre « Pourquoi l'histoire a effacé les femmes » (Ed. de l'iconoclaste)



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Chine : des tirs de missile depuis l'espace ?



17h52 LE POINT DE VUE de Patrice Goldberg - Nos émotions et les techniques utilisées parfois pour les manipuler



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Faut-il vacciner les enfants entre 5 et 11 ans ? Avec Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie de l'UNamur et David Tuerlinckx, pédiatre infectiologue au CHU Mont-Godinne



18H40 LA CHRONIQUE OCÉANS avec Marie-Amélie Lenaerts - La montée des eaux en Belgique



18H45 CHANSON ANGÈLE - BRUXELLES JE T'AIME



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Daphné Van Ossel - A quoi ressemblent les nouveaux hôpitaux ?



18h55 CHANSON CHRISTOPHER CROSS - RIDE LIKE THE WIND



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

