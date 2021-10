Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Que contient le rapport du Conseil Supérieur de la Santé sur le nucléaire ? Éclairage de Bertrand Henne.



17H25 L'ACTU DU JOUR - Les Etats-Unis tentent à nouveau d'obtenir l'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qu'ils poursuivent pour fuite massive de documents. On en parle avec Pierre-Arnaud Perrouty, directeur de la Ligue des droits humains.



17h30 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Facebook Files : l'envers du décor de Facebook se dévoile



17H42 LES INVITÉES - La jeune actrice Maya Vanderbeque crève l'écran dans le film « Un monde » de Laura Wandel. Elles sont toutes les deux nos invitées ce soir.



17h52 LE POINT DE VUE de Bertrand Henne - Que reste-t-il du cynisme antique ?



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Exportations d'armes wallonnes : pourquoi tant d'opacité ? Avec François Graas, coordinateur des campagnes d'Amnesty International et Nicolas Tzanetatos (MR), député wallon, membre de la sous-commission de contrôle des licences d'armes au Parlement de Wallonie



18H40 TOUT UN MONDE avec William De Lesseux - Le Cap Vert connaît une des pires sécheresse de son histoire



18H45 CHANSON OUTKAST - HEY YA



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Sylvestre Defontaine - « Beloved », le premier album de Lubiana



18h55 CHANSON ADELE - EASY ON ME



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE