Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Ce lundi, Elisabeth, future reine des Belges fête ses 20 ans. L'occasion de se pencher sur le parcours de cette jeune femme et sur l'avenir de la monarchie avec Vincent Dujardin, professeur d'histoire contemporaine à l'UCLouvain et spécialiste de la famille royale.



17H25 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Ne pourrait-on pas laisser circuler le virus ?



17H32 L'INVITÉ - Bouleversant d'humanité dans le documentaire "Les mots de la fin", le professeur François Damas, médecin en charge de la consultation "fin de vie" à l'hôpital de la citadelle à Liège est notre invité ce soir.



17h47 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Facebook Files : comment Facebook oublie certaines langues



17h52 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte - Violence, hooliganisme et racisme dans le foot ces derniers jours



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Le nucléaire est-il écologique ? Avec Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue et professeur à l'UCLouvain et Arnaud Collignon, chargé de mission Énergie à Inter Environnement Wallonie



18H40 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi - L'élection en Virginie



18H45 CHANSON LUBIANA - FIGHTER



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Pascal Goffaux - L'expo « Cosmos »au Centre d'Innovation et de Design, Grand-Hornu.



18h55 CHANSON DUFFY - MERCY



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

