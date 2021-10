Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - La fronde de la Pologne remet en cause les traités européens. Comment l'Union doit-elle réagir ? Faut-il privilégier le dialogue ou les sanctions ? On en parle avec Sandro Calderon et Eric Maurice, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman



17H25 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Comment peut-on avoir une 4ème vague avec un aussi haut taux de vaccination ? Leïla Belkhir nous donnera quelques clés de compréhension sur l'évolution de l'épidémie.



17h43 L'INVITÉE - Danièle Zucker est analyste du comportement criminel, spécialisée dans les affaires d'agressions sexuelles et vient nous présenter son livre « Le viol au-delà des idées reçues » (Ed. Plon)



17h55 L'ÉPINGLE d'Anne-Sophie Bruyndonckx - "Bruxelles, je t'aime", le tout nouveau titre d'Angèle



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE GRAND ENTRETIEN - Gabriel Ringlet, écrivain, théologien, prêtre, auteur du livre « Va où ton cœur te mène » (Ed. Albin Michel)



18H40 TOUT UN MONDE avec Thibault Lefèvre - La Palma, un mois sous la lave



18H45 CHANSON STROMAE - SANTÉ



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Thierry Bellefroid - Le retour de Goldorak en bande dessinée



18h55 CHANSON KIM WILDE - KIDS IN AMERICA



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE