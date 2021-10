Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Depuis 1971, une étude révèle que le groupe pétrolier Total était au courant des effets néfastes de ses activités sur le climat mais a passé le sujet sous silence. On en parle avec un des auteurs de cette étude, Pierre-Louis Choquet, sociologue à Sciences po Paris et avec François Gemenne, expert en géopolitique de l'environnement.



17H25 LES INVITÉES - 25 ans après la Marche blanche : rencontre avec les réalisatrices, Sylvie Chevalier et Malika Attar, de la série documentaire inédite "Innommable"



17h32 LE POINT DE VUE de Marie Van Cutsem - Retour sur les mots qui ont entouré l'affaire Dutroux



17H42 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - L'obligation vaccinale des soignants : c'est pour quand ?



17h48 L'INVITÉE - L'autrice belge Alya Cardyn pour son nouveau roman « Archie » (éd. Robert Laffont)



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Les hôpitaux et employeurs du secteur de la santé veulent des sanctions lourdes pour le personnel qui refuse de se faire vacciner avec Christophe Happe, directeur général d'Unessa (la fédération de l'accueil, de l'accompagnement, de l'aide et des soins aux personnes), Paul d'Otreppe, président de l'ABDH, association belge des directeurs d'hôpitaux et directeur général de la clinique Saint-Luc à Bouge et Yves Hellendorff, secrétaire national CNE Non Marchand



18H40 TOUT UN MONDE avec Henry De Laguérie - 10 ans après la dissolution de l'ETA, les regrets enfin



18H45 CHANSON BRUNO MARS & ANDERSON PAAK - SKATE



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Jean-Marc Panis - Sufjan Stevens et son dernier album « A beginner's mind »



18h55 CHANSON MORCHEEBA - ROME WASN'T BUILD IN A DAY



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE