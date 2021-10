Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - La Cour d'appel de Liège confirme la condamnation des 17 militants FGTB pour le blocage de l'E40. On en parle avec Thierry Bodson, le président de la FGTB, qui fait partie de ceux qui ont été condamnés.



17H27 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Que se passe-t-il à l'exécutif des musulmans ?



17H34 L'INVITÉE - Yasmine Boudaka, journaliste et coordinatrice de NEW6S pour la semaine du journalisme constructif



17h48 L'INVITÉ - Le comédien, chroniqueur et humoriste Waly Dia pour son spectacle "Ensemble ou rien"



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Mieux comprendre la quatrième vague avec Simon Delllicour, épidémiologiste, chercheur à l'ULB et Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l'UCLouvain



18H40 TOUT UN MONDE avec Anne-Sophie Bruyndonckx - La Corée du Nord semble poursuivre sa série de tests de missiles commencée il y a quelques semaines.



18H45 CHANSON GAETAN ROUSSEL - UNE SECONDE (OU LA VIE ENTIERE)



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - "Un Monde", premier film de la réalisatrice belge Laura Wandel



18h55 CHANSON ROBERT PALMER - JOHNNY AND MARY



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE