Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Pourquoi le carburant coûte-t-il si cher ?



17H20 L'ACTU DU JOUR Elles ont parcouru la moitié du globe pour faire entendre leur voix. Avec nous ce soir, trois habitantes du village amazonien de Sarayaku Maricela Gualinga Santi, vice-présidente du Conseil de gouvernement de Sarayaku, Berta Gualinga Vargas, dirigeante représentante des femmes et enseignante au collège et Sabine Bouchat, belge vivant à Sarayaku depuis plus de 30 ans, qui se battent depuis plus de 20 ans contre l'industrie du pétrole.



17H35 L'INVITÉ - Thierry Beccaro a été roué de coups durant toute son enfance et se confie avec son second livre « Ma résilience à moi » (Éd. Plon)



17h50 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - L'histoire de Boughéra El Ouafi, vainqueur du marathon des Jeux olympique d'Amsterdam en 1928, qui résume celle des rapports souvent conflictuels entre la France et l'Algérie



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Le nutriscore est-il efficace ? Avec Julie Frère, porte-parole de Test Achats et Sébastien Vignette, secrétaire général de la Confédération du Roquefort



18H40 TOUT UN MONDE avec Christine Ockrent - La crise de l'énergie et la hausse des prix en pleine escalade des ambitions écologiques



18H45 CHANSON TIM DUP - JUSTE POUR TE PLAIRE



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Pascal Goffaux - L'expo « To see with ellipse » de Fabrice Samyn aux Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles



18h55 CHANSON KEANE - SOMEWHERE ONLY WE KNOW



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE