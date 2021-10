Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H10 LE DÉBAT - Faut-il interdire l'abattage sans étourdissement pour le bien-être des animaux ou l'autoriser pour une question de liberté de culte ? avec Michel Vandenbosch, président de GAIA et Philippe Markiewicz, président du consistoire israélite de Belgique



17H18 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Déjà 20 000 emplois perdus dans l'e-commerce ?



17H30 L'INVITÉE - Isabelle Le Nouvel vient de publier son premier roman "La femme qui n'aimait plus les hommes" (éd. Michel Lafon)



17H40 CHANSON BEESAU X PRIMERO - UN JOUR DE MOINS



17h45 LE POINT DE VUE de Emmanuel Jehin - Découverte d'un cratère météoritique géant en Chine



17H56 CHANSON POLICE - CAN'T STAND LOSING YOU



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE GRAND ENTRETIEN avec Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté



18H38 CHANSON ANTOINE WIELEMANS - DE L'OR



18H42 TOUT UN MONDE avec Sonia Princet - Témoignages des collègues de Samuel Paty assassiné il y a un an



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Gérald Vandenberghe - La BD « Chroniques diplomatiques : Iran, 1953 » publié au Lombard



18h55 CHANSON SISTER SLEDGE - WE ARE FAMILY



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

