Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H10 L'ACTU DU JOUR Le Premier ministre, Alexandre De Croo, a prononcé devant les députés sa déclaration gouvernementale dans laquelle il détaille les grandes lignes du budget fédéral 2022. On en parle avec Philippe Walkowiak et Dave Sinardet, politologue à la VUB



17H18 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Taxe sur les billets d'avion : combien de passagers concernés ?



17H30 L'INVITÉ - Linguiste passionné, Michel Francard sort dans quelques jours la troisième édition du dictionnaire des belgicismes.



17H40 CHANSON ILIONA - UNE AUTRE VIE



17h45 LE POINT DE VUE de Johanne Montay - Le blob au cœur d'une expérience de science participative



17H56 CHANSON DIANA ROSS/SUPREMES - YOU CAN'T HURRY LOVE



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Le marché du travail réformé avec Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC et Clarisse Ramakers, directrice générale d'Agoria Wallonie



18H38 CHANSON BENJAMIN BIOLAY - SOUVIENS TOI L'ETE DERNIER



18H42 TOUT UN MONDE avec Daniel Fontaine - L'antisémitisme reste bien présent en Europe, en particulier dans certains pays d'Europe centrale



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - « The last duel » de Ridley Scott avec Jody Comer



18h55 CHANSON MARLENA SHAW - CALIFORNIA SOUL



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

