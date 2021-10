Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H10 L'ACTU DU JOUR Dernière ligne droite pour les discussions budgétaires au niveau fédéral. On en parle avec Thomas Gadisseux.



17H18 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Un kérosène neutre en carbone, est-ce vraiment possible ?



17H26 L'INVITÉ - Cédric Visart de Bocarmé, ancien procureur du Roi, ancien procureur général, vient de mettre fin à une carrière de 45 ans dans la magistrature.



17H40 CHANSON ALAIN SOUCHON - QUAND JE SERAI KO



17h45 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte et Stephan Streker : l'avenir des diables rouges est-il derrière eux ?



17H56 CHANSON COLDPLAY & BTS - MY UNIVERSE



18H00 LE JOURNAL Olivier Nederlandt



18H20 LE DÉBAT - Quelles possibilités d'embauche pour les autistes ? Avec Roxane Résimont, manager à l'agence de services Passwerk et Marie-Laure Jonet, directrice de l'agence DiversiCom



18H38 CHANSON VANESSA PARADIS - L'INCENDIE



18H42 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi - Le plan de relance de Biden



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Pascal Goffaux - L'exposition « Sub Sole » de Massao Mascaro à la Fondation A



18h55 CHANSON EMMA PETERS - TRAVERSER



19H00 LE JOURNAL Olivier Nederlandt

