Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H10 L'ACTU DU JOUR Ce soir, match entre la Belgique et la France dans le dernier carré de la Ligue des Nations. On va se pencher sur la rivalité historique entre les deux pays avec Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef de Zatopek et Sport et Vie.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - La facture énergétique est-elle une feuille d'impôts déguisée ?



17H28 L'INVITÉ - C'est quoi l'islam? Notre invité Radouane Attiya vient d'écrire un livre pour répondre à cette question qui en amène plein d'autres...



17H40 CHANSON BEESAU X PRIMERO - UN JOUR DE MOINS



17h45 LE POINT DE VUE de Patrice Goldberg - La place des femmes dans certaines recherches scientifiques



17H50 L'ACTU DU JOUR avec Françoise Baré - Le Nobel de littérature revient au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah



17H56 CHANSON JACKSON FIVE - I WANT YOU BACK



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Quelles solutions pour amortir la hausse du prix de l'énergie ? Avec Samuel Cogolati, député fédéral Ecolo et Germain Mugemangango, député wallon et porte-parole du PTB



18H38 CHANSON FRANCOIZ BREUT - DERIVE URBAINE DANS LA VILLE CANNIBALE



18H42 TOUT UN MONDE avec Bernard Delattre - Vaccins ''impurs'' & morts inexpliquées au Japon



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Thierry Bellefroid



18h55 CHANSON POLICE - EVERY LITTLE THING SHE DOES IS MAGIC



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE