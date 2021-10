Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H10 L'ACTU DU JOUR avec Hélène Maquet - 25 kilomètres de plages dévastées par une marée noire, au Sud de Los Angeles, qui pourrait être provoquée par l'ancre d'un bateau.



17H20 LES INVITÉS - Les troubles bipolaires qui sont au cœur du nouveau film de Joachim Lafosse « Les Intranquilles » et qui sont au cœur du métier du docteur Pierre Oswald, directeur médical du Centre Hospitalier Jean Titeca.



17H40 CHANSON PINK FLOYD - ANOTHER BRICK IN THE WALL



17H45 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Comment donner plus de voix aux citoyens ?



17h51 LE POINT DE VUE de Marie Van Cutsem - Le concept de la fenêtre d'Overton



17H56 CHANSON POLO & PAN - ANI KUNI



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Faut-il rendre l'enseignement du néerlandais obligatoire en Wallonie ? Avec Laurence Mettewie, professeure de langue et linguistique néerlandaises à l'Université de Namur et Catherine Chevalier, préfète de l'Athénée royal Lucienne Tellier de Frasnes-lez-Anvaing



18H38 CHANSON GNARLS BARKLEY - CRAZY



18H42 TOUT UN MONDE avec Jean-François Herbecq - La tension monte ces derniers jours dans le détroit de Taïwan



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Nicole Debarre - « Loco », un spectacle de marionnettes signé par Natasha Belova et Tita Iacobell au Théâtre National



18h55 CHANSON DAMSO - MOROSE



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Animateur Julie MORELLE